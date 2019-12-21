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Kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik ekibi kurtardı

Botları sürüklenen 24 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İHA | 21.12.2019 - 21:50..
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İzmir’in Çeşme ilçesinde  Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 06.30 sıralarında bir grup kaçak göçmenin içerisinde bulunduğu lastik botun makine dairesinden kaynaklanan arıza nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

24 GÖÇMEN KURTARILDI

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 21 Suriye ve 3 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 24 kaçak göçmen, ekiplerce kurtarıldı.

Kaçak gömenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Botları sürüklenen kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik ekibi kurtardı -1

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