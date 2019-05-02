1 Kaçak göçmenleri sığdırmak için koltukları söktüler 37 Afganistan ve 13 Pakistan uyruklu göçmen, Van Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

2 YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı İzmir'de, bölücü terör örgütü PKK ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

3 Suriye’de Nisan ayında 324 sivil öldürüldü Nisan ayında basın çalışanları da dahil olmak üzere en az 324 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

4 İbrahim Büyükak: Hamile sandık ödemmiş İbrahim Büyükak, yakın arkadaşı Eser Yenenler'in nişanlısının hamile olmasıyla ilgili konuştu.

5 Elektrik tüketimi nisanda azaldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin elektrik tüketiminde nisan ayı verilerini açıkladı. Buna göre nisan ayında 22 milyar 610 milyon 850 bin kilovatsaat tüketildi.

6 Vatikan’da Papa'yı aforoz etme çağrısı Aşırı muhafazakar Katolik rahip ve akademisyenlerden oluşan 19 kişilik bir grup piskopos, Papa Francis'in aforoz edilmesi çağrısında bulundu.