Kaçak göçmenleri sığdırmak için koltukları söktüler

Van Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri Eski Camii Mahallesi Sunay Caddesi üzerinde devriye görevini gerçekleştirirken, şüphe üzerine bir minibüste arama yaptı.
KOLTUKLARI SÖKÜP BİNDİRDİLER
Koltukları sökülmüş minibüste yapılan aramada, 37 Afganistan ve 13 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 50 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan Y.A. isimli şüpheli şahıs yakalandı.
GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER
Yakalanarak gözaltına alınan Y.A. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, göçmenler ise gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.