taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9767
Euro
6.7014
Altın
1271.67
Borsa
95729.8
Gram Altın
244.53

Kaçak göçmenleri sığdırmak için koltukları söktüler

37 Afganistan ve 13 Pakistan uyruklu göçmen, Van Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

İHA | 02.05.2019 - 10:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Van Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri Eski Camii Mahallesi Sunay Caddesi üzerinde devriye görevini gerçekleştirirken, şüphe üzerine bir minibüste arama yaptı.

KOLTUKLARI SÖKÜP BİNDİRDİLER

Koltukları sökülmüş minibüste yapılan aramada, 37 Afganistan ve 13 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 50 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan Y.A. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Kaçak göçmenleri sığdırmak için koltukları söktüler

GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

Yakalanarak gözaltına alınan Y.A. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, göçmenler ise gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

41
Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

53
Aziz Yıldırım boşanıyor

Aziz Yıldırım boşanıyor

107
Suudiler Filistin'e rüşvet teklif etti

Suudiler Filistin'e rüşvet teklif etti

44
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

385
Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi

Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi

131
Maduro: Darbe girişimi Beyaz Saray'dan yönetildi

Maduro: Darbe girişimi Beyaz Saray'dan yönetildi

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir