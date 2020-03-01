Kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesindeki boş bir arsaya kaçak hafriyat dökümü yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, arazide kaçak hafriyat dökümü yapanları belirlemek için harekete geçti.

Arazide gözlem yapan ekipler, özel bir şirkete ait olduğu belirlenen kamyonun alana gelerek hafriyat döktüğünü tespit etti.

SUÇÜSTÜ YAPILDI

Kamyonun başına giden ekipler, sürücüyü suçüstü yakaladı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri hafriyat dökümü yapan şirkete 265 bin 497 lira cezai işlem uyguladı.