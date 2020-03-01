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Kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

Bursa'da jandarma ekipleri tarafından kaçak hafriyat dökümü yaptığı belirlenen özel bir şirkete ait kamyona 265 bin 497 lira para cezası uygulandı.

DHA | 01.03.2020 - 15:47..
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesindeki boş bir arsaya kaçak hafriyat dökümü yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, arazide kaçak hafriyat dökümü yapanları belirlemek için harekete geçti.

Arazide gözlem yapan ekipler, özel bir şirkete ait olduğu belirlenen kamyonun alana gelerek hafriyat döktüğünü tespit etti.

Kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

SUÇÜSTÜ YAPILDI

Kamyonun başına giden ekipler, sürücüyü suçüstü yakaladı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri hafriyat dökümü yapan şirkete 265 bin 497 lira cezai işlem uyguladı.

Kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

Kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

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