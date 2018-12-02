Kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Sinop'un Boyabat ilçesi Büyük Karaağaç köyü kırsalında, kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyük Karaağaç köyünde dedektörle kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, kaçak kazı yapan, A.O., K.O ve B.D.'yi kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakaladı.

ŞÜPHELİLER SORGUYA ALINDI

Kazı yapılan alanda, define aramak için kullanılan 1 detektör cihazı, 3 kazma, ve 2 kürek ele geçirilirlen, gözaltına alınan şüpheliler de sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.