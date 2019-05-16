Kaçak kullanıma engel olmak için yeni sayaçlar takıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kaçak elektrik tüketimini azaltmak için şirketler tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.
YOLU KAPATARAK ENGELLEMEYE ÇALIŞMIŞLARDI
Batman’a bağlı Balpınar beldesinde 25 Temmuz 2018 tarihinde elektrik ekipleri beldede çalışma yürütmek istemiş ancak belde sakinleri tarafından Balpınar’a girmeleri engellenmişti.
JANDARMA MÜDAHALEDE BULUNMUŞTU
Bölgeye gelen jandarma ekipleri yolu kapatarak, belde girişini kapatan vatandaşlara müdahalede bulunmuştu. Bugün çalışmalara kaldığı yerden devam eden ekipler, Balpınar beldesine jandarma nezaretinde gelerek elektrik sayaçlarını elektrik direklerindeki panolara yerleştirmeye başladı.
JANDARMA NEZARETİNDE ÇALIŞMA SÜRECEK
Herhangi olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin çalışmalarını jandarma nezaretinde sürdürmeye devam edeceği öğrenildi.