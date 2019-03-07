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Kaçak olarak sokulmak istenen papağanlar ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda kaçak olarak sokulmak istenen, sultan cinsi 26 papağan bulundu

AA | 07.03.2019 - 11:07..
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Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen otomobil, şüphe üzerine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince detaylı şekilde arandı.

26 PAPAĞAN ELE GEÇİRİLDİ

Araçtaki iki karton kutunun içerisinden ilaçla uyutulmuş ve hareket etmemeleri için özel hazırlanmış keseye sıkıştırılmış, 26 papağan ele geçirildi.

Yurda kaçak sokulmak istenen 26 papağan, protokol gereği işlemlerin tamamlanması sonrası yediemine teslim edildi.

Papağanlara yedieminlik yapan veteriner hekim Feyza Güner Gökpınar, hayvanların ticari bir mal gibi görülmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Kaçak olarak sokulmak istenen papağanlar ele geçirildi

"YARI BAYGIN DURUMDALAR"

Kaçakçının para kazanması uğruna çektikleri acıyı her insanın yüreğinde hissetmesi gerektiğine vurgu yapan Gökpınar, "Bu hayvanlar, aynı insanlar gibi hisleri ve duyguları olan canlılar. Hayvanların bir mal gibi satılmasına karşıyız. Şu an çektikleri acılar insanlığa sığacak pozisyonlar değil. Lütfen buna engel olalım. Bunlar için yaptırımlar olsun. Onlar da aynı bizler gibi canlı. Çorap gibi özel bir şey yapmışlar papağanları içerisine koymuşlar. Seslerinin çıkmaması ve rahat kaçırabilmeleri için ilaç vermişler, yarı baygın durumdalar. Biz ilk müdahalelerini yapacağız daha sonra HAYTAP'a  teslim edeceğiz." diye konuştu.

Veteriner hekim Zeynep İpek Görmüş de hayvan kaçakçılığına ve ticaretine karşı olduklarını kaydetti.

Kaçak olarak sokulmak istenen papağanlar ele geçirildi

Kaçak olarak sokulmak istenen papağanlar ele geçirildi

Kaçak olarak sokulmak istenen papağanlar ele geçirildi

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