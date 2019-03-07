Kaçak silah fabrikasına helikopterli operasyon düzenlendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak olarak kurulan fabrikada silah ve mühimmat imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON

Yaklaşık üç aylık teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen silah fabrikasına, helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyonda 87 ruhsatsız tabanca, 120 tabanca sürgüsü, 1500 tabanca gövdesi, 350 tabanca yayı, 500 yiv setli namlu, 12 silah kalıbı, imalatta kullanılan 10 makine, binlerce ufak metal veya plastik silah parçası, yüzlerce muhtelif çaplarda fişek ele geçirildi.

KARGO ŞİRKETLERİNE SAHTE İSİMLERLE SATILDI

Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 53 şüpheliden 46'sı; İzmir, Manisa, Aydın, Konya ve Hakkari'de yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Şüphelilerin Buca'da kaçak olarak silah fabrikası kurdukları, bu fabrikada özel kalıplarla ürettikleri silah ve mühimmatları kargo şirketleri üzerinden sahte gönderici isimleriyle sattıkları belirlendi.

SİLAH KALIPLARINA DA EL KONULDU

Ekiplerin yaptığı incelemede ise şüphelilerin bilinen bir silah markasına ait silahları birebir ürettikleri de tespit edildi. Fabrikada üretilen ve satışı yapılan silahların, faili meçhul olaylarda kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi amacıyla emniyet birimleri, fabrikadaki silah kalıplarına da el koydu.

7 KİŞİ DAHA ARANIYOR

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü belirtilirken, operasyon kapsamında 7 şüphelinin daha arandığı öğrenildi.