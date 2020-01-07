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Kaçak su kullanılan apart binanın sahiplerine ceza

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye, öğrencilere kiralanan apart binanın sahiplerine kaçak su kullandıkları gerekçesiyle 1 milyon 600 bin lira para cezası verdi.

AA | 07.01.2020 - 14:23..
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Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde apart olarak kiralanan bir binada 2009 yılından bu yana kaçak su kullanıldığını tespit etti.

TEMİN EDENE 1 MİLYON, MÜLK SAHİBİNE 600 BİN TL CEZA

Yapılan incelemede, binadaki apartları 2009-2013 yılları arasında kiraya veren mülk sahibi Z.U.'ya 600 bin lira ceza kesildi. Binayı 2013'te satın alıp, o tarihten beri öğrencilere kiraladığı anlaşılan H.K.'ye de 1 milyon lira cezası verildi.

Kaçak su kullanılan apart binanın sahiplerine ceza

PARA CEZASI ÖDENMEZSE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAK

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, göreve başladığı günden bu yana usulsüzlüğe karşı savaştıklarını belirterek, ilçede kaçak su kullanımına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Türkyılmaz, uygulanan para cezasının ödenmemesi durumunda hukuki süreç başlatılacağını kaydetti.

Kaçak su kullanılan apart binanın sahiplerine ceza

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