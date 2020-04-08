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Kaçak tıraşlara baskın devam ediyor

Berberler yasak olmasına rağmen oto sanayilerde merdiven altlarında tıraşlar devam ediyor.

Haber Merkezi |
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Kaçak tıraşlara baskın devam ediyor

Dünyayı ve Türkiye’yi tehdit eden korona salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın 21 Mart’ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatıldı.

İş yerlerinin kapanmasının ardından Türkiye’de birçok ilde bazı berberler yasak olmasına rağmen depolarda, evlerde, çatılarda ve sokakta tıraş yapmaya devam ediyor.

OTO SANAYİDE TIRAŞ

Berberler bu sefer merdiven altlarına indi.

Oto sanayiye baskın yapan polis, merdiven altlarında hizmet verdiği ihbarını aldığı adreslere baskın yaptı.

Kaçak tıraşlara baskın devam ediyor ViDEO

Kaçak tıraşlara baskın devam ediyor

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