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Kaçak üretilen 140 bin maskeye el konuldu

İş yeri sahibine, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan işlem yapılırken, imalathane mühürlendi.

AA | 26.03.2020 - 15:59..
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Kaçakçılık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

KAÇAK MASKE ÜRETİYORLARDI

Polis ekipleri, İstanbul'da Atatürk Mahallesi’ndeki bir imalathanede hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaçak üretilen 140 bin maskeye el konuldu

140 BİN MASKE

Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 140 bin maske ile maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürününe el koydu.

İMALATHANE MÜHÜRLENDİ

Gözaltına alınan iş yeri sahibine, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan işlem yapılırken, imalathane ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaçak üretilen 140 bin maskeye el konuldu

Kaçak üretilen 140 bin maskeye el konuldu

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