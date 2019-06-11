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Samsun'da kaçak yabani orkide toplayanlara 120 bin TL ceza

Koparılması yasak olan yabani orkideden (salep bitkisi) 43 kilogram toplayan 2 kişiye toplam 120 bin 326 TL para cezası kesildi.

DHA | 11.06.2019 - 13:22..
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Samsun Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, biyokaçakçılığı önlemek ve koruma altındaki bitkileri korumak amacıyla jandarma destekli denetimlerini sürdürüyor.

43 KİLOGRAM YABANİ ORKİDEYE EL KONULDU

Jandarma, kaçak toplanan 43 kilogram yabani orkideye el koydu. Yabani orkideler Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Orkideleri toplayan 2 kişiye ise 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında toplam 120 bin 326 TL idari para cezası uygulandı.Samsun'da kaçak yabani orkide toplayanlara 120 bin TL ceza

SALEP ÜRETİMİ İÇİN ORKİDE TARIMI YAPILIYOR

Ekonomik öneme sahip ticareti yapılan yabani orkidenin yerli ve yabancılar tarafından  biyokaçakçılığa maruz kalan bitki türlerden olduğu belirtildi. Yabani orkidenin toprak altındaki yumrularından üretilen salep, dondurma üretiminde kullanılıyor. Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde hazırlanan proje kapsamında doğadan toplanan yabani orkide bitkileri ile salep üretimi için orkide tarımı yapılıyor.

Samsun'da kaçak yabani orkide toplayanlara 120 bin TL ceza


Samsun'da kaçak yabani orkide toplayanlara 120 bin TL ceza

Samsun'da kaçak yabani orkide toplayanlara 120 bin TL ceza

Samsun'da kaçak yabani orkide toplayanlara 120 bin TL ceza

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