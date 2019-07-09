Kaçak yapılar işgal ve tecavüz olarak değerlendirilecek

İmar barışı yasasının çıkarılmasıyla Karadeniz'deki birçok yaylada kaçak yapılar yükselmeye başladı.

Yapıların yasanın çıkmasından önce yapıldığını söyleyen fırsatçılar, yapı kayıt belgesi almayı başardı.

Kaçak yapıların sayısının artması sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

"İŞGAL VE TECAVÜZ"

Valiliklere gönderilen uyarı yazısında, 'imar barışı' düzenlemesiyle 'Mera Kanunu' kapsamında kalan alanlara müdahaleleri çoğaltacak yapı kayıt belgelerinin mülkiyete hak teşkil etmeyeceği belirtildi.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda, mera ve ormanlık alanlara her çeşit bina yapımını yasaklayan, 4342 sayılı 'Mera Kanunu'nun 4'üncü maddesi hatırlatılarak, buralara inşa edilen yapıların 'işgal' ve 'tecavüz' olarak değerlendirileceğine yer verildi.

300 YAPI KAYIT BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de 'imar barışı' kapsamında, 31 Aralık 2017'den önceki yapılar için verilen yapı kayıt belgelerini incelemeye aldı.

Mera alanlarında inşa edildiği tespit edilen yapılar ve yeni kaçak yapılar eski gibi gösterilerek, alınan yapı kayıt belgeleri iptal edilmeye başlandı.

Trabzon'da ilk tespitlere göre, yaklaşık 300 yapı kayıt belgesi iptal edildi. İncelemeler sürdürülürken, iptal sayısının artması bekleniyor.

"KAÇAK YAPILARLA İLGİLİ TAKİP VE MÜCADELE SÜRECİ BAŞLAYACAK"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Korkmaz, kentte 156 bin bağımsız yapı için 'imar barışı' başvurusu yapıldığını belirterek, şartları sağlamadığı halde yapı kayıt belgesi alanlarla ilgili çalışma yürütüldüğünü söyledi. Korkmaz, "Yeni yapıları eski gibi gösterenler için verilen yapı kayıt belgelerini iptal ediyoruz. Şu an 300 civarında yapı kayıt belgesini iptal ettik. İşlemler sürüyor, iptal sayısı artacaktır. Yalan beyanda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Yatırılan bedeller de hazine geliri olarak kaydediliyor. Bundan sonraki süreçte de bunlarla alakalı yıkım işlemi başlayacak. Bundan sonra ilimizde kaçak yapılarla ilgili ciddi bir takip ve mücadele süreci başlayacak. Özellikle vatandaşlarımızın meralarda, doğal sit alanlarında kaçak yapı yapmaması konusunda daha hassas olmasını bekliyoruz." dedi.



