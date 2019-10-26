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Kaçak yapılara bölgeye göre ceza kesilecek

Bakan Murat Kurum, kaçak yapılara kesilen cezaların bölgenin değerine göre hesaplanacağını söyledi.

AA & Ensonhaber | 26.10.2019 - 12:06..
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen programda kameralar karşısında geçti.

Kaçak yapılara karşı verilen mücadeleye ilişkin açıklamalardan bulunan Bakan Kurum, bu konudaki kararlılığını bir kez daha yineledi.

BÖLGENİN DEĞERİNE GÖRE CEZA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak yapılara verilen cezalara ilişkin düzenleme yapılacağını da şu sözlerle duyurdu: "İmar kanununda, farklı bölgelerdeki aynı sınıftaki her yapıya, bölge ve gelişmişlik farkı gözetmeksizin aynı cezayı uyguluyoruz. Antalya'nın Konyaaltı'ndaki kaçak yapı ile Batman'daki Şırnak'taki Ağrı'daki kaçak yapıya aynı cezayı uyguluyoruz. Buna ilişkin Meclis'te düzenleme yapılıyor. Buradaki değer neyse, Antalya'daki değer neyse, bu değer üzerinden cezai işlem yapılacak. Dolayısıyla her bölgedeki değere göre kaçak yapılaşmanın cezası da artırılmış olacak. Metropol şehirlerdeki imara aykırı ile Anadolu'nun ücra köşesindeki imara aykırı yapıya aynı ceza uygulanmış olmayacak."

Kaçak yapılara bölgeye göre ceza kesilecek VİDEO

Kaçak yapılara bölgeye göre ceza kesilecek

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