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Kaçakları taşıyan araç, düğün salonunun otoparkına daldı

Edirne'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bir düğün salonunun girişindeki beton çiçekliğe, ardından otoparkta park halinde bulunan 5 araca çarparak devrildi.

DHA | 02.09.2019 - 07:36..
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Malkara'dan Keşan yönüne giden S.Y. yönetimindeki 55 ZR 404 plakalı hafif ticari araç, Dörtyol Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, bir düğün salonunun girişindeki beton çiçekliğe ve ardından da otoparkta bulunan park halindeki 5 araca çarparak devrildi.

Kaçakları taşıyan araç, düğün salonunun otoparkına daldı

13 KAÇAK GÖÇMEN VE SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada, hafif ticari araçta bulunan ve yasa dışı yollar Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan Afganistan uyruklu 1'i çocuk 13 kaçak göçmen ile sürücü S.Y. yaralandı.

Kaçakları taşıyan araç, düğün salonunun otoparkına daldı

DÜĞÜN SALONUNDA PANİK YAŞANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düğün salonunda bulunanlar bazı davetliler ise panikle dışarı çıktı. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaçakları taşıyan araç, düğün salonunun otoparkına daldı

Kaçakları taşıyan araç, düğün salonunun otoparkına daldı

Kaçakları taşıyan araç, düğün salonunun otoparkına daldı

Kaçakları taşıyan araç, düğün salonunun otoparkına daldı

Kaçakları taşıyan araç, düğün salonunun otoparkına daldı

Kaçakları taşıyan araç, düğün salonunun otoparkına daldı

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