Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, bir mahallede bulunan kesimhaneye getirilen bir boğa sahibinin elinden kaçtı. İsmi öğrenilemeyen sahibi ve çevredekilerin uğraşlarına rağmen durdurulamayan boğa trafikte ve caddelerde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kaçan boğa durdurulamayınca tüfekle vuruldu

POLİSE HABER VERİLDİ

Sahibi ve yanındaki arkadaşları da hafif ticari araçla boğanın peşine düştü. Uzun süren kovalamada sahibi ve arkadaşları boğayı bir türlü yakalayamadı. Bu sırada durumun ihbar edilmesiyle polisler de bölgeye yönlendirildi. Sahibi olduğu tahmin edilen kişi mahallenin 36 nolu sokağında aracından çıkardığı tüfekle boğaya ateş etti.

Başına isabet eden saçmalarla boğa yere yığılırken, ihbarla bölgeye gelen polis ekipleri de çevredeki vatandaşları uzaklaşmaları için anonsla uyardı.