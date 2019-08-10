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Kaçan boğa, uyuşturucu iğne atılınca çalılık alana düştü

İpini koparıp kaçan boğa, kendisini yakalamak isteyen ekiplerin attığı uyuşturucu iğnelerin etkisiyle bayılarak çalılık alana yuvarlandı

DHA | 10.08.2019 - 18:54..
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Kocaeli'de Körfez ilçesinde yine bir kurbanlığı elinden kaçırma vakası meydana geldi.

Kurbanlık boğa, ipini koparıp evin önünden kaçmaya başladı. Aile hemen araçlarıyla boğanın peşine düşerken, Körfez Belediyesi'ne de haber verdi.

6 KM BOYUNCA KAÇTI

Körfez Belediyesi Kurbanlık Yakalama Timi yaklaşık 6 kilometre boyunca kaçan boğayı sakinleşmesi için 6 uyuşturucu iğne attı.

3 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Güney Mahallesi Nizam Sokak'a kadar kaçan boğa iğnelerin etkisiyle bayılarak yaklaşık 3 metre yükseklikten Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın yanındaki çalıların arasına düştü.

Boğa bulunduğu yerden çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, çalıların arasındaki boğayı halatlarla bağladıktan sonra merdivenli araç yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma ile bulunduğu yerden çıkarılan boğayı kontrol etmesi için olay yerine veteriner hekim çağırıldı.

Kaçan boğa, uyuşturucu iğne atılınca çalılık alana düştü

Kaçan boğa, uyuşturucu iğne atılınca çalılık alana düştü

Kaçan boğa, uyuşturucu iğne atılınca çalılık alana düştü

Kaçan boğa, uyuşturucu iğne atılınca çalılık alana düştü

Kaçan boğa, uyuşturucu iğne atılınca çalılık alana düştü

Kaçan boğa, uyuşturucu iğne atılınca çalılık alana düştü

Kaçan boğa, uyuşturucu iğne atılınca çalılık alana düştü

Kaçan boğa, uyuşturucu iğne atılınca çalılık alana düştü

Kaçan boğa, uyuşturucu iğne atılınca çalılık alana düştü

Kaçan boğa, uyuşturucu iğne atılınca çalılık alana düştü

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