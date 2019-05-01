Kaçan hırsızları mahalle sakinleri yakaladı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde gece 03.00 sıralarında hırsızlık yapmak isteyen 4 şahıs mahalle muhtarı Nedim Yılmazer tarafından fark edildi.

Hırsızların kaçması sonrasında mahalle sakinleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan 3 şüpheli ve çaldıkları 3 adet otomobil, 2 adet motosiklet ve 1 adet bisiklette vatandaşlar tarafından bulunarak jandarma ekiplerine teslim edildi. Diğer şüpheli ise kaldığı evde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

3 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan hırsızlardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahs yaşının küçük olması ve daha öncesinde suç kaydı bulunmamasından dolayı tutuksuz yargılanarak ailesine teslim edildi.





