Kaçarak evlenen 17 yaşındaki kadın yardım istiyor

Anne ve babası ayrı olan G.Y., 2 yıl önce 15 yaşındayken kaçarak Ç.A. (22) ile evlendi.

Çiftin bu evlilikten bir çocukları dünyaya geldi.

EŞİ CEZAEVİNE GİRİNCE YETİŞTİRME YURDUNA VERİLDİ

Ancak 18 yaşından küçük biriyle evlendiği için Ç.A. yargılanmaya başladı ve cezaevine girdi. Bu suçtan beraat eden Ç.A., 2018 yılında başka bir suçtan dolayı yine cezaevine girdi. Bunun üzerine G.Y. oğlu ile birlikte yetiştirme yurduna verildi.

KAHVESİNE UYKU İLACI KATTI

1 buçuk ay yurtta kalan G.Y., daha sonra annesi N.G. (43) ile birlikte yaşamaya başladı. 2018 yılının temmuz ayında anne N.G.’nin kuaförü B.A.Ç.'nin (29) eşi, genç kıza mesaj göndererek evlerine kahve içmeye çağırdı. Bunun üzerine öğle saatlerinde eve giden G.Y.'nin kahvesine iddiaya göre B.A.Ç., uyku ilacı kattı ve genç kız kahve içtikten sonra bayılıp sabah saatlerinde gözlerini açtı.

UYURKEN TECAVÜZ ETTİ, SONRA TEHDİTLER BAŞLADI

Uyandığında ise hiçbir şey hatırlamayan G.Y., 2 gün sonra B.A.Ç.’den aldığı mesajla hayatının şokunu yaşadı. G.Y.'ye uyurken tecavüz eden B.A.Ç., bu anları kaydedip G.Y.’ye gönderdi. B.A.Ç., genç kadını çocuğuna zarar vermek ve eşine tüm olanları söylemekle tehdit etti.

EŞİNİN TAVSİYESİ ÜZERİNE ŞİKAYETÇİ OLDU

G.Y., durumu annesine anlattığında ise annesi inanmadı ve çaresiz kız B.A.Ç.’nin para alarak kendisini pazarladığı kişilerle birlikte oldu. Geçen ay artık yaşadıklarına dayanamayan G.Y., annesinin evinden kaçarak kayınvalidesine sığındı, durumu da cezaevindeki eşine anlattı. Eşinin tavsiyesiyle 13 Kasım tarihinde G.Y. Adana Adliyesi’ne giderek, B.A.Ç. hakkında şikayetçi oldu.

"MECBUR KALDIM"

B.A.Ç.’nin dediklerini mecburiyetten yaptığını söyleyen G.Y., “Annemin arkadaşı bu adam. Yanına gidip fotoğraf ve videoları gördüm. ‘Ne hakla bunu yapabilirsin’ dediğimde bana ‘Eğer dediklerimi yapmazsan eşine, cezaevine bu fotoğraf ve videoları gönderirim’ dedi. Eşime ilk zamanlar söylemedim mecbur kaldım dediklerini yapmaya.” diye konuştu.

"ANNEMİN BİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Annesinin bu olaylarda hiçbir şekilde kendisinin yanında olmadığını iddia eden G.Y., “Annemin onunla beraber olduğunu düşünüyorum. Bildiğini düşünüyorum. B.A.Ç.’nin eşinin de bildiğini düşünüyorum. B.A.Ç. birçok kez bana, ‘Bu adamla yat, ben parasını aldım. Gerisine karışma’ dedi. Artık birkaç ay öncesine kadar tekrar tehditlere başladığında dayanamayıp eşime anlattım. O da bana ‘Seni seviyorum. Sen kötü bir şey yapmamışsın. Seni tehdit etmişler. Git adli makamlara başvur’ demesi üzerine delillerimi toplayıp savcılığa verdim.” ifadelerini kullandı.

"KİMSE BANA İNANMIYOR"

Herkesin hak ettiği cezayı almasını istediğini aktaran G.Y., “Mağdur olan benim. Eşim yakın zamanda dışarı çıkacak ve kendi hayatımızı kuracağız. Ben bu kadar çok şey yaşadım, kendi gururumu ayaklar altına alıp gittim her şeyi anlattım. Tek istediğim bu insanlar cezalarını çeksinler. Ben rahat edemiyorum. Kimse bana inanmıyor. Benim elimde deliller de var. Onlar cezalarını çektiklerinde ben rahat bir yaşam süreceğim.” dedi.