Kaçarken attıkları poşetten 2 bin yıllık tarih çıktı

BM Suudi Arabistan'da devam eden ve 11 kişinin yargılandığı davada yargılanan kişilerin isimlerinin ve nerede tutulduklarının açıklanmasını istedi.

İstanbul’da TEM otoyolunda seyir halinde olan bir araç yoldaki lüks cipe yandan çarptı. İki kişinin yaralandığı kazada lüks cip yola devrildi.

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İntihara teşebbüs eden engelli gencin imdadına polis yeti

Samsun’da denize atlayarak intihar teşebbüsünde bulunan ve onu çıkarmak için denize atlayan ağabey-kardeşi o sırada olay yerine yakın bir evde bulunan deniz polisi kurtardı.