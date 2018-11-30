Helikopter kayağı için yeni adres Kaçkar Dağı

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Dünyada bilinen en elit spor dalları arasında yer alan Heliski, tam anlamıyla, kayak ve snowboard yapan sporcuların helikopterle olan 'zirve buluşmasına' deniyor. Teleski, kavramına meydan okuyan helikopterler, maceracı kayakçıları, pervaneleri altında dağın zirvesine taşıyor. İşte size, bozulmamış tozlu kar yığınlarını delmek için bir şans: Doğanın bir parçası olmaya gidiyoruz. Ve sen, karda izini bırakmak için buradasın!

KANADA'DAN ÇIKTI, KAÇKAR'A KADAR GELDİ

Heli-ski yapmak, 1960'ların ortalarında Kanada'da ortaya çıktı. Dağ sporları, Büyük Avrupa ve Asya zirvelerinin fethedildiği yıllarda parlak bir dönem geçirdi; Binlerce kayakçı görkemli Kanada Rocky Dağları'nda yeni maceralar arayışına girdi.

Kış tutkunları, kayak/snowboard maceralarını bir üst seviyeye taşımak için sabırsızlanıyor: Her zaman daha zirveye! Kayak yapanlar iyi bilir: Teleski denen ve sporcuları dağın zirve noktasına taşıyan araçlar tam bir çile. Heliski yapmak inanılmaz bir özgürlük ve rahatlık sağladığı için profesyonellerin cazibesini kazandığı kesin.

ZİRVEDESİN: AT KENDİNİ!

Daha önce bir helikopterden paraşütle atlayanı çok gördük fakat ayağında snowboard tahtasıyla kendini zirveden bırakanlara çok rastlamadık. Heliski; teleski ve kalabalığı çok geride bırakarak kış sporlarını daha yüksek bir düzleme çıkarır. Bu zirvede sadece üç kişinin varlığı söz konusu: Sen, helikopterin ve kayak tahtan. Helikopterden dağ zeminine düşerken müthiş bir denge gerekiyor. Bulutları geçtin; şimdi özgürce aşağı doğru salınabilirsin!

HELİSKİ ÇILGINLIĞI KAÇKAR DAĞI'NDA

Genelde böyle ekstrem spor adreslerinin örneklerini uzak yerlerde ararız. Halbuki bu çılgın deneyimin en güzel adreslerinden biri; kuşkusuz Kaçkar Dağı zirvesinde. Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Kaçkar Dağı eteklerinde Heliski için bu yıl da kayıtlar başladı. Çoğu helikopter kayağı, dağın kalabalığından uzakta yapılır. Uzun dağ yamaçları, tamamen senindir.

Helikopterle Ayder Yaylası oteller bölgesinden alınarak, Kaçkar Dağı zirvesine bırakılan macera tutkunları, daha önceden belirlenmiş, hiç kayılmamış kayak parkurlarını kayarak, parkur bitiminde yine helikopterle zirveye bırakılıyor.

RİZE KAYAKÇILARIN YENİ GÖZDESİ

Rize’nin Kaçkar Dağları’nda 2006 yılından bu yana yapılan sporun müdavimleri geri sayıma geçti. Kaçkar; Kanada, İsviçre, Fransa, Rusya, Almanya gibi kış sporlarında isim yapmış ülkelerden de birçok kayakçının yeni gözdesi olmaya aday.

Heliski, dünyanın en önemli helikopter kayak merkezi olarak kabul edilen Kanada başta olmak üzere, Alaska, Yeni Zelanda, İtalya, İsviçre gibi dünyanın diğer bölgelerinde de oldukça popüler bir spor.

Belki de tutkusuna kapılacağın bir spor seni bekliyordur!