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Kaçkar Dağları'nda düşen kadın dağcı ağır yaralandı

Kaçkar Dağları'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken düşerek ağır yaralanan kadın dağcı, kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden alınarak hastaneye götürüldü

AA | 13.05.2019 - 04:48..
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Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası Kaçkar Dağları göller bölgesinde arkadaşlarıyla zirve tırmanışı yapan Esra Emet, bastığı kaya parçalarının kayması nedeniyle düşerek yaralandı.

KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Emet'in beraberindekilerin jandarmadan yardım istemesi üzerine 11 kişilik AFAD, AKUT, jandarma ve UMKE ekibi bölgeye gitti.

Kaçkar Dağları'nda düşen kadın dağcı ağır yaralandı

1 SAATLİK ÇABAYLA KURTARILDI

Esra Emet'e yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından ulaşan ekip, bölgenin karla kaplı olması nedeniyle Emet'i kızaklı sedyeyle araçların bulunduğu bölgeye getirdi.

KADIN DAĞCININ DURUMU AĞIR

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emet'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçkar Dağları'nda düşen kadın dağcı ağır yaralandı

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