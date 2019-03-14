Kaçkar Dağları'nda heliski heyecanı

Helikopterli kayak sporunun Türkiye'deki merkezi haline gelen Rize'nin Kaçkar Dağları'nda, şu ana kadar yaklaşık 250 yerli ve yabancı sporcu helikopterli kayak yaptı.

BELLİ BAŞLI YERLERDE YAPILIYOR

Dağların yamaçlarına helikopterle çıkıp, yüksek eğimli yerlerden kayılan spor türü olan heliski, Kaçkar Dağları da içerisinde olmak üzere dünyada belli başlı yerlerde yapılıyor. Türkiye’de bu spor türü, 14 yıldan beri Kaçkar Dağları’nın Rize ve Artvin bölgelerindeki yamaçlarında gerçekleşiyor.

HELİKOPTERLE KAÇKARLAR'IN ZİRVESİNE BIRAKILIYOR

Sporcular Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'ndan helikopter aracılığıyla hareket ederek, Kaçkarlar’ın zirvesine bırakılıyor. İsveç, Avusturya, Amerika, Rusya, Kanada, İtalya gibi ülkelerden Rize’ye gelen sporcular, gün boyunca yaptıkları kayak sonrasında yine helikopterle konakladıkları Ayder bölgesine geri getiriliyor.

MART AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA SON BULACAK

Helikopterle dağların zirvesine bırakılan, kayarak vadi boyunca inen sporcuların büyük heyecan yaşadığı heliski sporunun Rize ayağının, bu yıl mart ayının 3. haftasında son bulması bekleniyor.