taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7765
Euro
6.4275
Altın
1467.14
Borsa
110114.66
Gram Altın
272.218
Bitcoin
41640.11

Kaçtığı polisler canını kurtardı

Polis ekiplerinden kaçan hırsız 8. kattaki kaldığı evin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisler yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından vazgeçirdi.

İHA | 12.12.2019 - 19:29..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde bir otomobili düz kontak yöntemiyle çalan Ö.F.A.’nın Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Kurbanlı Caddesi üzerine bulunan bir evde kaldığını tespit etti.

Ö.F.A.’yı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, eve operasyon düzenledi.

İNTİHARA KALKIŞTI

Yakalanacağını anlayınca 8. kattaki evin penceresine çıkan Ö.F.A., intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri apartmanın altına branda açarken, polis ekipleri de Ö.F.A.’yı ikna çalışmasına başladı.

Yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından ikna olmayan Ö.F.A., kafasını pencereye ve duvara vurmaya başladı. Bu sırada olay yerine gelen Melikgazi İlçe Emniyet Müdürü Maksut Güldaş, Ö.F.A.’yı ikna ederek, pencere kenarından aldı.
Ö.F.A., polis ekipleri tarafından karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaçtığı polisler canını kurtardı -1

Kaçtığı polisler canını kurtardı -2

Kaçtığı polisler canını kurtardı -3

Kaçtığı polisler canını kurtardı -4

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

385
Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

439
Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

136
Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

468
Merkez Bankası 2019'un son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası 2019'un son faiz kararını açıkladı

289
Çukur'dan Süleyman Soylu'ya 'lanet' yanıtı

Çukur'dan Süleyman Soylu'ya 'lanet' yanıtı

451
Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

213
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir