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Kayıp Kader Buse’nin babasından acı doğum günü paylaşımı

Antalya'da hortum sırasında kaybolan Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, kızının doğum gününde, odasındaki yatağına güller ve sevdiği yiyecekleri bıraktığı anları paylaştı.

DHA | 19.01.2020 - 09:08..
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Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortumda, Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti.

Kurtarılan anne hastaneye kaldırılmış, sele kapılan kızı ise kaybolmuştu. Ekiplerin yoğun arama çalışmalarına rağmen sonuç alınamamıştı.

ACILI BABADAN DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

20 yaşındaki Kader Buse Acar’ın acılı babası, kızının doğum günü için sosyal medyadan paylaştığı video ile yürek burktu.

Videolu paylaşımı sırasında gözyaşlarına boğulan babanın bu feryadı büyük üzüntüye neden oldu.

Kayıp Kader Buse’nin babasından acı doğum günü paylaşımı

 

''BABACIĞIM HADİ GEL ARTIK''

Acılı baba Ahmet Acar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Güzel kızım ben derede mi kutlayacağım doğum gününü? Ben yetkilileri çağırıyorum buraya. Bu derede benim kızımın bir Suriyeli kadar değeri yok mu? Sana iki tane gül aldım. Biri Ozan’a birisini de o dereye koydum. Senin bu doğum gününde seni anıyorum kızım. Babacığım hadi gel artık. Rabbim seni bana verir inşallah. Verir çocuğum verir. Verir yavrum. Güzel kızım, her zaman ben sana gül alırdım. İstediğin pastayı alırdım. Hediyelerini alırdım. Doğum günü hediyelerini alırdım. Artık gel artık çocuğum gel. Gel yavrum gel. Ben bu derelere gül mü koyacağım? Doğum günün gel çocuğum, gel yavrum gel. Gel bir tanem gel. Gel de artık bitsin. Niye söz dinlemedin? Gelmeseydin ya 24 Ocak’ta buraya, gelmeseydin ya çocuğum. Otursaydın ya evimizde. Bir dediğini iki yapmadım ben çocuğum senin. Bir dediğini iki yapmadım. Yavrum güzel kızım ağlatma beni. Ağlatma, ağlatma.”

Kayıp Kader Buse’nin babasından acı doğum günü paylaşımı



''BENİM YAŞAMA SEVİNCİM ARTIK BİTTİ''

Baba Ahmet Acar, 21. yaşına giren kızının odasında üzerine 21 mum yaktığı pasta ve çeşitli yiyecekler koyarak, yine gözyaşları arasında başka bir video çekti. Videoda kızının eşyalarını görüntüleyen Ahmet Acar, "Benim yaşama sevincim artık bitti. Senden bu kitapların kaldı, elbiselerin, güzel yatağın kaldı. Seni derede aramaktan usanmadım, bıkmadım. Arıyorum ben seni her zaman. Arıyorum güzel kızım. Bugün 21 tane mum yaktım. Bugün 21 yaşına bastın. Senin doğum gününü 21 mum yakarak mı kutlayacağım? Gel artık yavrum, gel. Bugün senin doğum günün.” ifadelerini kullandı.

Kayıp Kader Buse’nin babasından acı doğum günü paylaşımı


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