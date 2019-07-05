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Kadıköy Belediyesi'nin yeni heykeli

31 Mart'ta göreve gelen CHP'li başkanın ilk icraatlarından biri heykel dikmek oldu.

Haber Merkezi | 05.07.2019 - 14:44..
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Kadıköy Belediyesi'nin yeni heykeli

Yıllardır CHP yönetiminde olan Kadıköy Belediyesi, 31 Mart seçimlerinde de tercihini CHP'den yana kullandı. Kadıköy Belediyesi, Şerdil Dara Odabaşı yeni bir sayfa açtı.

Göreve gelişinin üzerinden 3 ay geçen CHP'li başkanın ilk icraatlarından biri heykel açılışı oldu. Kalamış Atatürk Parkı'na Münir Nurettin Selçuk'un heykeli dikildi.

"BESTESİ GİBİ ÖLÜMSÜZLEŞTİ"

CHP'li başkan heykeli, "Eserleri ve sesiyle nesiller boyu anılarımızda yer eden, Kalamış denince aklımıza ilk onun bestesi gelen Türk Sanat Müziğimizin büyük sesi Üstad Münir Nurettin Selçuk artık bestesi gibi Kalamış'ta ölümsüzleşti." ifadeleriyle takipçileriyle paylaştı.

Kadıköy Belediyesi'nin yeni heykeli

Kadıköy Belediyesi'nin yeni heykeli

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