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Kadıköy'de 5 katlı binada yangın

İstanbul Kadıköy'de beş katlı bir apartmanın dördüncü katında bulunan muhasebe ofisinde yangın çıktı.

İHA | 11.12.2019 - 06:40..
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Caferağa Mahallesi, Güneşli Bahçe Sokak’ta bulunan beş katlı binanın dördüncü katında, muhasebe ofisi olarak kullanılan ve o saatte ofiste kaldığı öğrenilen iş yeri sahibi, alevleri fark ettiği an müdahale etmek istedi.

Kadıköy de 5 katlı binada korkutan yangın -1

İŞ YERİ SAHİBİ ÇARESİZ KALDI

Aşağı kattaki dairede yaşayan komşusuyla birlikte alevleri kontrol altına almak isteyen iş yeri sahibi çaresiz kalınca çevredekiler itfaiye ekiplerine haber etti. Kısa sürede yangın yerine gelmek için harekete geçen Kadıköy itfaiyesi sokak içinde bulunan kafelerin tentelerinin açık olmasından dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

Kadıköy de 5 katlı binada korkutan yangın -2

İTFAİYE YARIM SAATTE SÖNDÜRDÜ

Yükselen alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda alevleri kontrol altına almayı başardı. Polis ekipleri sokağa giriş ve çıkışı kapatırken itfaiye ekipleri oksijen tüpü yardımıyla içeriye girerek kontrollerini gerçekleştirdi.

YANGININ NEDENİ ELEKTRİK SOBASI

İş yeri sahibinin ilk ifadesi ve itfaiye ekiplerinin tespitine göre yangının çıkış nedeni ısınmak için kullanılan elektrik sobasının devrilmesi. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm ofisi kaplarken yangının çevreye sıçramaması için itfaiyenin büyük çabası gözlerden kaçmadı.

İŞ YERİ SAHİBİ HAFİF YARALANDI

Yangını görür görmez müdahale etmek isteyen iş yeri sahibinin panikle camı kırdığı ve elinden yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kadıköy de 5 katlı binada korkutan yangın -3

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