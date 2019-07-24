Kadıköy-Pendik minibüsleri kontak kapattı

İstanbul trafiğinin en büyük sorunlarından biri minibüsçüler.

Caddelerde yaşanan karmaşaların önüne geçmek için metro ve Marmaray ile vatandaşlara yeni tercihler sunuldu.

Bu kapsamda ulaşımın rahatlaması için Marmaray hattı Halkalı’dan Gebze’ye kadar uzatıldı.

HASILATLAR DÜŞTÜ

Marmaray’ın hizmete açılması Kadıköy-Pendik minibüslerinin hasılatlarında düşüşe neden oldu.

EYLEM YAPTILAR

Uzun zamandır yüksek gelire alışkın olan minibüsçüler, hatta yaşanan kriz nedeniyle eylem yaptı.

YENİ HAT TALEP EDİYORLAR

Kontak kapatan minibüsçüler yeni hatların açılmasını ve minibüs sayısının azaltılmasını istedi.

Eylem nedeniyle vatandaşlar bir süre belediye otobüslerine yönelmek zorunda kaldı.