taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7049
Euro
6.3628
Altın
1422.79
Borsa
103457.26
Gram Altın
260.659

Kadıköy-Pendik minibüsleri kontak kapattı

Marmaray hattının uzatılmasıyla işlerinde düşüş yaşayan minibüsçüler kontak kapatma eylemi yaptı.

Haber Merkezi | 24.07.2019 - 19:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Kadıköy-Pendik minibüsleri kontak kapattı

İstanbul trafiğinin en büyük sorunlarından biri minibüsçüler.

Caddelerde yaşanan karmaşaların önüne geçmek için metro ve Marmaray ile vatandaşlara yeni tercihler sunuldu.

Bu kapsamda ulaşımın rahatlaması için Marmaray hattı Halkalı’dan Gebze’ye kadar uzatıldı.

HASILATLAR DÜŞTÜ

Marmaray’ın hizmete açılması Kadıköy-Pendik minibüslerinin hasılatlarında düşüşe neden oldu.

EYLEM YAPTILAR

Uzun zamandır yüksek gelire alışkın olan minibüsçüler, hatta yaşanan kriz nedeniyle eylem yaptı.

YENİ HAT TALEP EDİYORLAR

Kontak kapatan minibüsçüler yeni hatların açılmasını ve minibüs sayısının azaltılmasını istedi.

Eylem nedeniyle vatandaşlar bir süre belediye otobüslerine yönelmek zorunda kaldı.

Kadıköy-Pendik minibüsleri kontak kapattı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakan Atilla ailesine kavuştu

Hakan Atilla ailesine kavuştu

184
Bulgaristan'da gündem Türkiye'nin S-400'leri

Bulgaristan'da gündem Türkiye'nin S-400'leri

241
Uzungöl'deki saldırı turistlerin planlarını etkiledi

Uzungöl'deki saldırı turistlerin planlarını etkiledi

832
İzmir'de yol verme kavgasına baba-oğula saldırdılar

İzmir'de yol verme kavgasına baba-oğula saldırdılar

201
Babası Boris Johnson'ı anlattı

Babası Boris Johnson'ı anlattı

241
30 Ağustos'u küçümseyen Alinur Aktaş, kendini savundu

30 Ağustos'u küçümseyen Alinur Aktaş, kendini savundu

421
Gamze Özçelik Kamerun'da

Gamze Özçelik Kamerun'da

259
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir