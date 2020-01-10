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Kadıköy sahilde erkek cesedi bulundu

Deniz polis ekiplerince denizden çıkartılan cesedin, Vehbi Bayrak'a ait olduğu tespit edildi.

İHA | 10.01.2020 - 11:00..
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İstanbul Kadıköy'de, vapur iskelesinde bulunan vatandaşlar denizde kıyıya vurmuş erkek cesedi fark etti.

CESET DENİZDEN ÇIKARTILDI

Vatandaşlar bunun üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, deniz polis ekipleri cesedi denizden çıkardı.

Kadıköy sahilde erkek cesedi bulundu


KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Denizden çıkarılan cesedin üzerinden çıkan kimliğin 1953 doğumlu Vehbi Bayrak'a ait olduğu tespit edildi. Cesedin hastane morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Denizde cesedi fark eden vatandaşlardan Cavit Sarıyer, "Sabah saat 8.30 sıralarıydı. Polisler geldi, ambulans geldi ne oldu diye baktım. Daha sonra deniz polisi geldi. Cesedi denizden çıkararak bota aldılar. Kıyaya çıkararak ambulansa aldılar. Tam olarak anlayamadık zaten 45, 50 yaşlarında biri olduğunu söylediler .“ diye konuştu.

Kadıköy sahilde erkek cesedi bulundu


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