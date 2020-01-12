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Kadıköy'de 6 katlı binada yangın

İstanbul Kadıköy'de 6 katlı binanın ikinci katındaki dairede iddiaya göre gazlı şömineden yangın çıktı.

DHA | 12.01.2020 - 01:57..
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Göztepe Mahallesi Yeşil Çeşme Sokak'ta çıkan yangında, kısa sürede büyüyen alevler üst katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadıköy'de 6 katlı binada yangın

2 KİŞİ YARALANDI

İtfaiye ekipleri binanın ikinci katında çıkan yangına yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alabildi. Alevler nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.  Yangında yaralanan daire sahibi ve bir itfaiye eri ile dumandan etkilenen vatandaşlara ambulanslarda müdahale edildi.

Kadıköy'de 6 katlı binada yangın

YANGININ NEDENİ GAZLI ŞÖMİNE

Dairenin alevli bir şekilde yanması ve panik anları bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Daire sahibinin polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde yangının gazlı şömineden çıktığını söyleyerek iddia edildi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken binada hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kadıköy'de 6 katlı binada yangın

"PERDELER BİR ANDA ALEV ALDI, PATLAMA OLDU"

Yangın çıktığı sokakta esnaf olan Fethiye Düzgünoğlu da "Ben sokağın başında esnafım, lavaboya indim, çıktıktan sonra kafamı çevirdim baktım ev yanıyor. Binada mangal mı yaptılar diye düşündüm. Perdeler bir anda alev aldı. Patlama oldu,  o panikle itfaiye aramak hiç aklıma gelmedi. Etraftaki insanlara koştum. Şu anda herhangi bir can kaybı yok, evde maddi hasar var, mahsur kalanları da itfaiye ekipleri kurtardı. Duman'dan birkaç kişi etkilendi. Onlara da sağlık görevlileri müdahale etti" diye konuştu

Kadıköy'de 6 katlı binada yangın

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