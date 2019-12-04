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Kadıköy'de 8 katlı binada yangın

İstanbul Kadıköy'de 8 katlı binanın 4. katındaki dairede yangın çıktı.

DHA | 04.12.2019 - 07:28..
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Göztepe Mahallesi Avcı Sokak'ta 8 katlı apartmanın dördüncü katında çıkan yangında, alevler kısa sürede daireyi sararken apartmanda oturanlar panikle dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği  -2

ÜÇ BÖLGEDEN İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Yangına Erenköy, Kadıköy ve Ünalana bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederek yanan daireyi söndürüp bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangının çıktığı dairede oturan ve dumandan etkilenen bir kişye sağlık ekipleri ambulansın içinde müdahale etti.

Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği  -1

"PRİZDEN ÇIKTI" İDDİASI

Polis ekipleri yangınla ilgili vatandaşlardan bilgi topladı. Dairede yaşayanların iddiasına göre yangın bir odadaki prizden çıktı. Dairenin bir kısmı kullanılmaz hale gelirken itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.

Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği  -3

Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği  -4

Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği  -5

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