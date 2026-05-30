Kadıköy'de alkollü sürücüye 225 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti. “Sanal devriye” uygulaması kapsamında yapılan incelemelerde, bir sürücünün trafikte tehlikeli hareketlerde bulunduğu ve kuralları ihlal ettiği belirlendi.

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ İHBAR SAYILDI

Ekipler, sosyal medya platformlarında yayımlanan görüntülerde bir aracın trafik güvenliğini riske attığını tespit etti. Görüntülerin Kadıköy ilçesinde çekildiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik incelemeler ve takip sonucunda sürücünün kimliğinin B.Ö. olduğu tespit edilerek şahıs gözaltına alındı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI VE TRAFİK İHLALİ

Şüphelinin, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “dur” ihtarına uymamak ve alkollü araç kullanmak gibi çeşitli ihlallerde bulunduğu belirlendi. Yapılan ölçümlerde sürücünün 0,20 promilin üzerinde alkol aldığı tespit edildi.

Yetkililer, sürücünün hem trafik güvenliğini tehlikeye attığını hem de kamu düzenini riske sokan davranışlarda bulunduğunu değerlendirdi.

225 BİN LİRA CEZA VE ARAÇ MEN KARARI

B.Ö.’ye, ilgili kanun maddeleri kapsamında toplam 225 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olayla ilgili olarak sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin hem sahada hem de dijital ortamda sürdürüleceğini vurguladı.