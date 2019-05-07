Kadıköy’de başörtülü kadına saldıran zanlı serbest

Darülaceze’de temizlik görevlisi olan Kerime Pehlivan’a, Bostancı Metro Durağı’nda binmek istediği asansörün yanında bekleyen Atınç Manap, önce tükürdü ardından da "Senin gibi yobazlar yüzünden bu ülke bu halde" diyerek sözlü tacizde bulunmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kadıköy Bostancı metro istasyonunda başörtülü kadına küfür edip tükürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Atınç Manap hakkında "hakaret" ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından dava açılmıştı.

BERAAT ETTİ

Davası görülen Manap, “hakaret“ suçundan 1 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Sanık hakkında “dini değerleri aşağılama” suçundan ise beraat kararı verildi.

Kadıköy’de başörtülü kadına saldıran zanlı VİDEO



