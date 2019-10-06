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Kadıköy'de bir kadın, vapurdan denize atladı

Adalar vapurundan denize atlayan kadın, botlarla denize açılan yelken kulübü üyeleri tarafından kurtarıldı.

DHA | 06.10.2019 - 18:38..
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Kadıköy'de saat 15.15 sıralarında Moda açıklarındaki adı öğrenilemeyen 35 yaşlarındaki kadın, seyir halindeki vapurun üst katından denize atladı. Olayı fark eden yelken kulübü üyeleri, botlarıyla denize açılarak genç kadını kurtardı.

Kadıköy'de bir kadın, vapurdan denize atladı VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Bota alınan genç kadın, vapura çıkarıldı. Bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri harekete geçerek olay yerine geldi. Genç kadın, vapurun iskeleye yanaşmasının ardından gelen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kadıköy'de bir kadın, vapurdan denize atladı


Kadıköy'de bir kadın, vapurdan denize atladı

Kadıköy'de bir kadın, vapurdan denize atladı

Kadıköy'de bir kadın, vapurdan denize atladı

Kadıköy'de bir kadın, vapurdan denize atladı

Kadıköy'de bir kadın, vapurdan denize atladı

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