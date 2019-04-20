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Kadıköy’de bir kafedeki laptopu alıp çıktı

Rahat tavırlarıyla insana hayret veren bir şahıs, masanın üzerinde duran laptopu alarak kayıplara karıştı.

İHA | 20.04.2019 - 09:18..
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Olay, Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi’nde bir kafede meydana geldi. Hırsızın rahat tavırları dikkat çekerken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kadıköy’de bir kafedeki laptopu alıp çıktı VİDEO


MASANIN ÜZERİNDE GÖRDÜĞÜ LAPTOPA GÖZ KOYDU

Bir vatandaş kafede laptopu ile bir süre vakit geçirdikten sonra laptopunu masada bırakarak dışarı çıktı. Vatandaşın dışarı çıkmasını fırsat bilen bir şahıs ise masa üzerinde duran laptopu alarak hızla kafeden çıktı.

Kadıköy’de bir kafedeki laptopu alıp çıktı

SAĞINA SOLUNA BAKMADAN ALDI, GİTTİ

Şahsın masa üzerinde duran laptopu alarak kayıplara karışması kafenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahıs gözüne kestirdiği laptopu almak için ayağa kalkıyor o sırada çantasını sırtına takma bahanesi ile çevreyi kolaçan ediyor, çevrenin sakin olduğunu fark eden şüpheli şahıs masa üzerinde duran laptopu aldığı gibi kafenin çıkış kapısına doğru yöneliyor. Sağına soluna bile bakmadan dışarı çıkan şahıs kayıplara karıştı.
Polis ekipleri şüpheliyi bulmak üzere çalışma başlattı.

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