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Kadıköy'de bir saat içinde denizden 2 ceset çıktı

İstanbul Kadıköy'de bugün 2 ceset birden bulundu. Birer saat arayla bulunan cesetlerden birinin kimliği henüz belirlenemedi.

DHA | 11.03.2019 - 14:07..
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Kadıköy Suadiye sahilde saat 11.30 sıralarında taş toplayan bir kadın, denizdeki cesedi fark etti. Durum polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri cesedi inceledi. Kimliği belirlenemeyen kişiye ait ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TELEVİZYON PROGRAMINDA ARANIYORDU

İkinci ceset ise Kadıköy Rıhtım'dan çıktı. Yapılan inceleme sonrası cesedin 1 ay önce kaybolan ve televizyon programında da aranan Ercan Küçükaydın'a olduğu belirlendi. Küçükaydın'ın cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis olaylarla ilgili inceleme başlattı.

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