Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde 3 hırsız, sabaha karşı bir evin bahçesine girdi.
Burada bulunan bisikleti gözlerine kestiren hırsızlar, bisiklete doğru yöneldi.
SAHUR VAKTİ 3 KİŞİ BİR BİSİKLETE DADANDILAR
Hırsızlardan ikisi, bisikleti bulunduğu yerden alarak bahçenin dışarısına taşıdı. Kimliği henüz belirlenemeyen hırsızlar, çaldıkları bisikletle birlikte olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.
Kadıköy’de bisiklet hırsızlığı kamerada
HIRSIZLIK ANLARI
Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 3 hırsız bisiklete doğru ilerliyor, hırsızlardan biri önden giderken ikisi de bisikleti taşıyor. Bisikleti çalan hırsızlar olay yerinden uzaklaşıyor.