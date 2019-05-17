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Kadıköy’de bisiklet hırsızlığı kamerada

3 hırsız, sabaha karşı bir evin bahçesindeki bisikleti çalarak kaçtı.

İHA | 17.05.2019 - 10:22..
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Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde 3 hırsız, sabaha karşı bir evin bahçesine girdi.

Burada bulunan bisikleti gözlerine kestiren hırsızlar, bisiklete doğru yöneldi.

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Hırsızlardan ikisi, bisikleti bulunduğu yerden alarak bahçenin dışarısına taşıdı. Kimliği henüz belirlenemeyen hırsızlar, çaldıkları bisikletle birlikte olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Kadıköy’de bisiklet hırsızlığı kamerada

HIRSIZLIK ANLARI

Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 3 hırsız bisiklete doğru ilerliyor, hırsızlardan biri önden giderken ikisi de bisikleti taşıyor. Bisikleti çalan hırsızlar olay yerinden uzaklaşıyor.

Kadıköy’de bisiklet hırsızlığı kamerada

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