Kadıköy’de bisiklet hırsızlığı kamerada

Arka Sokaklar'ın Tekin'i aşık oldu

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Bursa'da zammını beğenmeyen işçi tazminatından oldu

Çalıştığı fabrikada, kendisiyle aynı işi yapan işçilerin daha çok maaş aldığını belirten işçi, işverenin 'eşitlik' ilkesine uymadığını öne sürüp noter kanalıyla istifa etti.