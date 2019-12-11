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Kadıköy'de eşinin park etmesini beğenmeyip kaza yaptı

Eşinin park etmesini beğenmeyince direksiyon başına geçen adam, park halindeki çarpa çara cipi devirdi.

İHA | 11.12.2019 - 09:40..
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Kadıköy Merdivenköy Mahallesi'nde, eşinin park ettiği aracın konumunu beğenmeyen 61 yaşındaki Mehmet Sinan Akın, aracı kendi park etmek istedi.

GAZLA FRENİ KARIŞTIRIP ARACI DEVİRDİ

Direksiyon koltuğuna geçen 61 yaşındaki Mehmet Sinan Akın gaz ile fren pedalını karıştırarak park halindeki araçlara çarparak aracı devirdi. Aracın yan yatmasıyla birlikte araç içinde sıkışan yaşlı adamı eşi ve çevredeki vatandaşlar çıkardı.

ARAÇ ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

İtfaiye ve sağlık ekiplerine olayın bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 ekipleri şoka giren yaşlı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile araç çekici ile kaldırılarak götürüldü.

Kadıköy'de eşinin park etmesini beğenmeyip kaza yaptı

"BU KAZA NASIL OLDU İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Öte yandan dar bir sokakta böyle bir kazanın olması vatandaşları şaşkına çevirdi. Görgü şahitlerinden biri, "Araç otomatik vites. Gaza basmış. Panik yapınca da kaza yapmış. Bu kaza nasıl oldu inanılır gibi değil" dedi. Bu arada devrilen cip polis ve vatandaşların hep birlikte itmesiyle kaldırıldı.

Kadıköy'de eşinin park etmesini beğenmeyip kaza yaptı

Kadıköy'de eşinin park etmesini beğenmeyip kaza yaptı

Kadıköy'de eşinin park etmesini beğenmeyip kaza yaptı

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