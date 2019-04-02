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Kadıköy'de eski ortaklar birbirine girdi: 2 yaralı

Fenerbahçe'de meydana gelen olayda eski ortak oldukları iddia edilen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

DHA | 02.04.2019 - 04:14..
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Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Egemen Sokak'ta, G.K. eski ortağı olan Vedat B.'nin evine geldi. Apartmanın önünde konuşan iki ortak arasında tartışma başladı.  Kısa sürede büyüyen tartışmada ortaklar birbirini darp etti.

Kadıköy'de eski ortaklar birbirine girdi: 2 yaralı

Daha sonra ise G.K. yanında getirdiği tabancayla  eski ortağı, Vedat B.'yi(45) vurdu. Olayda vücuduna isabet kurşun isabet eden  Vedat B. İle darp edilen G.K. yaralandı. İhbar  üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları hastaneye sevk etti.

Kadıköy'de eski ortaklar birbirine girdi: 2 yaralı

EŞİ GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Olay sonrasında Vedat B.'nin vurulduğunu öğrenen eşi, olay yerinde güçlükle sakinleştirildi. Ağlayan kadın komşuları tarafından sakinleştirildi. Öte yandan taraflar arasında yüklü miktarda alacak verecek meselesi olduğu iddia edildi.

Yaralılardan Vedat B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken soruşturma sürüyor.

Kadıköy'de eski ortaklar birbirine girdi: 2 yaralı

Kadıköy'de eski ortaklar birbirine girdi: 2 yaralı

Kadıköy'de eski ortaklar birbirine girdi: 2 yaralı

Kadıköy'de eski ortaklar birbirine girdi: 2 yaralı

Kadıköy'de eski ortaklar birbirine girdi: 2 yaralı

Kadıköy'de eski ortaklar birbirine girdi: 2 yaralı

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