Kadıköy'de kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

Kadıköy’de 53 yaşındaki Salih Kadim, kendisine ait kamyonun lastiklerini kontrol ederken araç hareket etti. Kadim, aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

ANİDEN HAREKET ETTİ

Merdivenköy Mahallesi Nur Sokak’ta meydana gelen kazada 53 yaşındaki Salih Kadim, 34 HC 6648 plakalı kamyonunun lastiklerini kontrol ettiği sırada, vatandaşların ifadesine göre frendeki sorun nedeniyle kamyon aniden hareket etti. Bu sırada kamyonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybederken, olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.