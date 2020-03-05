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Kadıköy'de kimlik isteyen otel görevlisini darbetti

Gece yarısı otele gelen bir müşteri, kendisinden kimlik isteyen resepsiyon görevlisine saldırdı. Saldırgan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 05.03.2020 - 12:05..
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, gece saatlerinde otele kalmak için gelen bir şahıs, kendisinden kimlik istenmesi üzerine, otel görevlisine hakaret ederek saldırmaya başladı.

Görevli ise aldığı yumruk darbeleri sonucu yere yığıldı.

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Oturduğu yerde köşeye sıkışan görevlinin tepkilerine aldırış etmeden yumruklarını sallayan gözü dönmüş adam, sonrasında hiçbir şey olmamış gibi pansiyondan çıkarak bölgeden uzaklaştı.

Kadıköy'de kimlik isteyen otel görevlisini darbetti ViDEO

GÖZALTINA ALINDI

Saldırıya uğrayan resepsiyon görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şehir eşkıyası ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kadıköy'de kimlik isteyen otel görevlisini darbetti

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