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Kadıköy'de kurban pazarı mahkemelik oldu

İstanbul'un birçok ilçesinde kurban pazarları kuruldu, satışlar başladı. Kadıköylüler, Göztepe Mahallesi'ndeki pazarın kaldırılmasını istedi.

Haber Merkezi | 31.07.2019 - 09:19..
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Kadıköy'de kurban pazarı mahkemelik oldu

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, Anadolu'nun birçok ilinden kamyonlara yüklenen kurbanlıklar megakent İstanbul'a getirildi.

Kurban pazarlarında hazırlıklar tamamlandı ve satış başladı.

Kurban pazarının kurulduğu ilçelerden biri de Kadıköy.

Göztepe Mahallesi'nde bulunan kurbanlık pazarı, semt sakinlerinin tepkisine neden oldu.

KURBAN SATIŞI TEHLİKEDE

Kokuları ve sinekleri bahane eden mahalle sakinleri, konuyu yargıya taşıdı ve kurban pazarının kaldırılmasını istedi.

Kadıköy'de kurban pazarı mahkemelik oldu

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