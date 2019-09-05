İstanbul Kadıköy'de minibüs şoförü adeta terör estirdi.

Rıhtım caddesi üzürinde kısa süreli yük indiren şahıs ardından önündeki aracın park etmesini de bekleyince minibüs sürücüsü sinirlendi. Kornaya basan minibüs şoförü hızını alamayıp aracından indi.

Kızgın sürücü önce şahsa el kol hareketi yapıp ardından küfür etmeye başladı. Daha da sinirlenen şahıs araca tekme atıp aynasını kırdı. Daha sonra diğer aynayı da tekme ile kıran şahıs aracına yöneldi.

KOMYON SÜRÜCÜSÜ DE SİNİRLENİNCE MİNİBÜSE ZARAR VERDİ

Bu sırada minibüs şoförüne kızan şahıs aracıyla geri geri gidip minibüse çarptı. Bu anları cep telefonu ile kaydeden saldırıya uğrayan şahıs polise şikayette bulundu.

Öfkeli sürücü ve saldırıya uğrayan şahıs polisin gelmesiyle ifade vermek üzere karakola gitti. Öte yandan minibüsçü polisin yanında da tehditlere devam etti.

GÖRGÜ ŞAHİTLERİ MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜ SUÇLADI

Görgü şahitleri trafiğin durduğu sırada minibüs şoförünün sinirlendiğini ve hakaret edip araca saldırdığını söyledi.

Öte yandan minibüs şoförünün terör estirdiği saldırı anı ile, sinirlenen araç sahibinin minibüse çarptığı anlar kameraya anbean yansıdı.

Kadıköy’de minibüs şoförü ortalığı birbirine kattı VİDEO