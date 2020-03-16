Türkiye, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı birçok tedbir aldı.
İnsanların kalabalık noktalara girmemesi için çalışmalar yapan belediyelerden biri de Kadıköy Belediyesi oldu.
Gün gün farklı noktalarda mobil hizmet merkezlerinin planını yapan Kadıköy Belediyesi, "Kalabalığa girmenizi önlemek adına araçlarımızla her gün mahallelerimizde mobil belediye hizmeti vermeye başlıyoruz" açıklamasını yaptı.
Kadıköy'de mobil belediye hizmeti başladı VİDEO
İŞTE GÜN GÜN MOBİL HİZMET NOKTALARI
KORONA TEMİZLİĞİ
Öte yandan, ilçe genelinde Kadıköy Belediyesi tarafından dezenfekte çalışmalarına da hız verildi.
Belediye ekipleri, virüs tehdidine karşı bölgede geniş çapta çalışmalar yapıyor.