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Kadıköy'de mobil belediye hizmeti başladı

Kadıköy Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında mobil hizmet noktalarıyla vatandaşlara hizmet sunuyor.

Haber Merkezi | 16.03.2020 - 14:43..
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Türkiye, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı birçok tedbir aldı.

İnsanların kalabalık noktalara girmemesi için çalışmalar yapan belediyelerden biri de Kadıköy Belediyesi oldu.

Gün gün farklı noktalarda mobil hizmet merkezlerinin planını yapan Kadıköy Belediyesi, "Kalabalığa girmenizi önlemek adına araçlarımızla her gün mahallelerimizde mobil belediye hizmeti vermeye başlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kadıköy'de mobil belediye hizmeti başladı VİDEO

İŞTE GÜN GÜN MOBİL HİZMET NOKTALARI

Kadıköy'de mobil belediye hizmeti başladı

Kadıköy'de mobil belediye hizmeti başladı

KORONA TEMİZLİĞİ

Öte yandan, ilçe genelinde Kadıköy Belediyesi tarafından dezenfekte çalışmalarına da hız verildi.

Belediye ekipleri, virüs tehdidine karşı bölgede geniş çapta çalışmalar yapıyor.

Kadıköy'de mobil belediye hizmeti başladı

Kadıköy'de mobil belediye hizmeti başladı

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