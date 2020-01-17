İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Caferağa Mahallesi'nde, dörtyol kesişiminde yavaşlayan otomobile, ters yönden gelen ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet büyük bir hızla çarptı.

MOTOSİKLETTEKİ İKİ KİŞİ YARALANDI

Kask takılı olmayan iki kişi çarpmanın etkisiyle motordan düşerek yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de motosiklet ve otomobil çarpıştı ViDEO

''KASK DA YOKTU''

Kazayı gören Cavit Özer, "Motosikletteki iki arkadaş ters yönden hızlı bir şekilde gelirken, otomobildeki sürücü yolu kontrol ediyordu. Motosiklet hızlı bir şeklide çarptı. Biri ağır 2 kişi yaralandı. Kask da yoktu." diye konuştu.