taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9203
Euro
6.5692
Altın
1477.4
Borsa
111456.81
Gram Altın
281.391
Bitcoin
42288.76

Kadıköy'de motosikletli sürücü, polisi 10 metre sürükledi

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü gaza basınca, onu durdurmak isteyen polis memuru motosiklette asılı kaldı. Sürücü gözaltına alındı.

DHA | 20.12.2019 - 14:04..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Kadıköy'de denetim yapan trafik ekipleri, şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi.

Motosiklet sürücüsü Yunus Emre S. gaza basınca, onu durdurmak isteyen polis memuru yaklaşık 10 metre motosiklette asılı kalarak sürüklendi.

POLİS MEMURU HAFİF YARALANDI

Şüpheliyi durdurmayı başaran polis memuru düşerek elinden ve ayağından hafif şekilde yaralandı. Kaçan şüpheli kelepçelenerek etkisiz hale getirilirken olay yerine asayiş ekipleri çağrıldı.

Kadıköy'de motosikletli sürücü, polisi 10 metre sürükledi

KENDİNİ 'ELİM GAZA TAKILDI' DİYEREK SAVUNDU

Polis otosuna bindirilen şüpheli savunmasında, "Elim gazda takılı kaldı" dedi.

Ardından, motosiklet ehliyeti olmayan şüpheliye, polisin dur ihtarına uymamaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

Kadıköy'de motosikletli sürücü, polisi 10 metre sürükledi

''ARKADAN HIZLI BİR ARABA GELSEYDİ İKİSİNE DE ÇARPARDI''

Görgü tanığı Recep Akça olay anını anlatarak, "Polisten kaçıyordu. Polis çevirdi motosikletliyi. Önce bir durdurdu sonra gaza bastı kaçmaya çalıştı. Uzun boylu polisi 5 metreden fazla sürükledi. Arkadan hızlı bir araba gelseydi ikisine de çarpardı" dedi.

Kadıköy'de motosikletli sürücü, polisi 10 metre sürükledi

Kadıköy'de motosikletli sürücü, polisi 10 metre sürükledi

Kadıköy'de motosikletli sürücü, polisi 10 metre sürükledi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlker Başbuğ: Kanal İstanbul olursa Trakya'yı savunamayız

İlker Başbuğ: Kanal İstanbul olursa Trakya'yı savunamayız

884
Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu

Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu

518
Aslıhan Turan: Evliliğimiz dört dörtlük diyemem

Aslıhan Turan: Evliliğimiz dört dörtlük diyemem

46
TSK'daki FETÖ yapılanmasına operasyon

TSK'daki FETÖ yapılanmasına operasyon

112
Suriyeli baba 2 günde 2 çocuğunu kaybetti

Suriyeli baba 2 günde 2 çocuğunu kaybetti

268
ABD Büyükelçisi Satterfield, HDP'yi ziyaret etti

ABD Büyükelçisi Satterfield, HDP'yi ziyaret etti

331
Alman mahkemesi Uber'i yasakladı

Alman mahkemesi Uber'i yasakladı

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir