1 Katarlıların İstanbul'da aldığı araziler Erdoğan'a soruldu Katar Emiri'nin annesinin Türkiye'den arazi satın almasında yasal olarak bir sorun olmadığına dikkat çeken Erdoğan, neden bu konuda rahatsızlık duyulduğunu sorguladı.

2 Fatih Terim 6 futbolcuyu kadroya almadı Yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, Şener, Seri, Lemina, Emre Mor, Jimmy Durmaz ve Yunus Akgün kafileye dahil edilmedi.

3 Kadıköy'de motosikletli sürücü, polisi 10 metre sürükledi Polisin dur ihtarına uymayan sürücü gaza basınca, onu durdurmak isteyen polis memuru motosiklette asılı kaldı. Sürücü gözaltına alındı.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması Yerli otomobil için tarih veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım." dedi.

5 Karnaval tadında öyküler: Şapkamın İçindeki Kıraathane Faruk Turinay, “Şapkamın İçindeki Kıraathane”de, felsefenin, bilimin, mitolojinin, sanatın ve hayatın bulanık sularında geziniyor…

6 Fenerbahçe: Limit aşımıyla ilgili talebimiz olmadı Fenerbahçe Kulübü, TFF'nin harcama limitindeki sapma oranını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmasıyla ilgili bir açıklama yayınladı.