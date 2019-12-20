Kadıköy'de motosikletli sürücü, polisi 10 metre sürükledi

İstanbul Kadıköy'de denetim yapan trafik ekipleri, şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi.
Motosiklet sürücüsü Yunus Emre S. gaza basınca, onu durdurmak isteyen polis memuru yaklaşık 10 metre motosiklette asılı kalarak sürüklendi.
POLİS MEMURU HAFİF YARALANDI
Şüpheliyi durdurmayı başaran polis memuru düşerek elinden ve ayağından hafif şekilde yaralandı. Kaçan şüpheli kelepçelenerek etkisiz hale getirilirken olay yerine asayiş ekipleri çağrıldı.
KENDİNİ 'ELİM GAZA TAKILDI' DİYEREK SAVUNDU
Polis otosuna bindirilen şüpheli savunmasında, "Elim gazda takılı kaldı" dedi.
Ardından, motosiklet ehliyeti olmayan şüpheliye, polisin dur ihtarına uymamaktan işlem yapıldığı öğrenildi.
''ARKADAN HIZLI BİR ARABA GELSEYDİ İKİSİNE DE ÇARPARDI''
Görgü tanığı Recep Akça olay anını anlatarak, "Polisten kaçıyordu. Polis çevirdi motosikletliyi. Önce bir durdurdu sonra gaza bastı kaçmaya çalıştı. Uzun boylu polisi 5 metreden fazla sürükledi. Arkadan hızlı bir araba gelseydi ikisine de çarpardı" dedi.