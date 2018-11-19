Kadıköy'de önlem alınmayan betona 2 kişi ve 1 kedi düştü

Rana Köyhan ve Rehin Çopur adlı iki kadın hastaneye gitmek üzere evden çıktı. Kadınlar sokakta yürürken bir anda yeni dökülmüş betonun içine gömüldü. Olayı gören çevredekiler iki kadının yardımına koştu. Kadınlar betonun içinden çıkarıldı. Sokakta elektrik hatlarında güçlendirme çalışması nedeniyle yapılan çalışmanın ardından beton döküldüğü öğrenildi. Vatandaşlar, dökülen betonun etrafında hiçbir önlem alınmadığını söyledi.

"FİZİK TEDAVİYE GİDİYORDUK"

Rana Köyhan, "Hastaneye gidiyorduk. Betonun içine gömüldük. Hiçbir koruma yok. Arkadaşımın dizi kırık. Fizik tedaviye gidiyorduk" dedi. Olayı gören bir mahalle sakini ise, "Hiçbir güvenlik önlemi yok. Yürürken normal asfalt diye bastılar" diye konuştu.

Önlem alınmayan betona 2 kişi ve 1 kedi düştü VİDEO

KEDİYİ YIKAYARAK TEMİZLEDİLER

Kadınların düştüğü yerin son kurbanı ise bir kedi oldu.

Betona batan kediyi de çevredekiler kurtardı. Kedi, yıkandıktan sonra sokağa salındı.

Olay yerine polis ekipleri ve zabıta istendi. Kazıda çalışma yapan sorumlu bir kişi, polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.