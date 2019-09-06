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Kadıköy’de polisler yine değnekçi avında

Kadıköy Caddebostan'da polis ekiplerinin yaptığı denetimde, dün akşam gözaltına aldıkları değnekçi şahs bu akşam yine gözaltına alındı.

İHA | 06.09.2019 - 23:40..
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Kadıköy’de polisler yine değnekçi avında

Kadıköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda sivil kıyafetli polisler vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti talep eden kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Kadıköy’de polisler yine değnekçi avında

Kadıköy’de polisler yine değnekçi avında

DÜN GECE GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen operasyonda Caddebostan’da dün akşam aynı suçtan gözaltına alınan kişi tekrar suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahısın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kadıköy’de değnekçilere göz açtırmayan polis ekipleri Kadıköy genelinde yoğun denetimlerini sürdürüyor.

Kadıköy’de polisler yine değnekçi avında

Kadıköy’de polisler yine değnekçi avında

Kadıköy’de polisler yine değnekçi avında

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