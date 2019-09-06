Oya Baydar'ın kaleme aldığı, edebiyatımızın ilk ekolojik distopyası diyebileceğimiz “Köpekli Çocuklar Gecesi”, geleceğin nasıl geleceğini düşündürüyor...

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki dördüncü maçında konuk ettiği İngiltere'ye 3-2 yenildi.

İstanbul Sultanbeyli'de, 2 bin metre karelik bir alandaki yatak fabrikasında çıkan yangında, fabrika tamamen yandı.

Sultanbeyli'de yatak fabrikası yangında kül oldu

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Kadıköy’de polisler yine değnekçi avında

Kadıköy Caddebostan'da polis ekiplerinin yaptığı denetimde, dün akşam gözaltına aldıkları değnekçi şahs bu akşam yine gözaltına alındı.