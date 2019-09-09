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Kadıköy'de senet çetesinin saldırı anları kamerada

Zorla 260 bin liralık senet imzalatan 4 kişi, iş yeri sahibine saldırıyı düzenledikten sonra yakalandı.

DHA | 09.09.2019 - 16:18..
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İstanbul Kadıköy'de tekel bayisi işleten M.Y.Y. ve T.Y. adlı kişilere zorla 260 bin TL'lik senet imzalatan 4 kişi, 2 Eylül'de aynı dükkana geri gelerek silah zoruyla parayı tahsil etmek istedi.

M.Y.Y. ile T.Y.'nin üzerinde bulunan bin lirayı alan silahlı çete üyeleri, tekrar geri geleceklerini ve parayı tahsil edeceklerini, aksi takdirde öldüreceklerini söyleyerek, iş yerinden ayrıldı.

Geçtiğimiz Perşembe günü tekel bayisinin önünde iş yeri sahiplerinden T.Y.'ye silahlı saldırı düzenleyerek bacağından yaralayan çete üyelerinden B.K., olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

"YARIM KALAN İŞİMİZİ TAMAMLAMAK ÜZERE GELİYORUZ"

Şüphelilerin 7 Eylül'de 'Yarım kalan işimizi tamamlamak üzere geliyoruz' tehditti üzerine tekel bayii sahipleri M.Y.Y. ve T.Y. şikayetçi olarak durumu Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tekel yakınında şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Polis araçta bulunan B.K., M.F.Ö., M.Ç., B.G. ve G.K. gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda bir tabanca ve mermileri ele geçirildi.

Kadıköy'de senet çetesinin saldırı anları kamerada

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli 'Gasp', 'Ruhsatsız silah', 'Mala zarar verme', 'Genel güvenliğin tehlikeye düşürülmesi', 'Kasten öldürmeye teşebbüs ve tehdit'  suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.K., M.F.Ö. ve G.K. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, M.Ç. ve B.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy'de senet çetesinin saldırı anları kamerada

Kadıköy'de senet çetesinin saldırı anları kamerada VİDEO

SİLAHLI KOVALAMACA GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüpheli B.K.'nın tekel bayisi sahiplerinden T.Y.'yi silahla kovalaması ve arkasından ateş açması güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi ise polis kameraları tarafından görüntülendi.

Kadıköy'de senet çetesinin saldırı anları kamerada

Kadıköy'de senet çetesinin saldırı anları kamerada

Kadıköy'de senet çetesinin saldırı anları kamerada

Kadıköy'de senet çetesinin saldırı anları kamerada

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