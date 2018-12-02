Kadıköy'de taciz iddiası sonrası kavga

Rıhtım Caddesi'nde bir asker uğurlama konvoyu trafikte tehlikeli seyrettikleri gerekçesiyle polis ekipleri tarafından durduruldu. Bu sırada konvoydaki araçtaki bir kadın kendisine çevredeki bir kişi tarafından taciz edildiği iddiasında bulundu.

TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN KİŞİ BIÇAKLANDI

Bunun üzerine konvoydakiler araçlardan inerek taciz ettiği iddia edilen kişiyi linç etmeye çalıştı. Olay sırasında bir kişi, söz konusu şahsı sırtından bıçakladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de kalabalığı güçlükle dağıttı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Yaralanan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.