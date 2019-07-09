Kadıköy'de taksicinin kafasında şişe kırdılar

İstanbul Kadıköy'de önceki gece şehir zorbaları ortalığı birbirine kattı.

Taksicilik yapan bir şoförün aracına, başka bir araç sürterek geçti. Daha sonra aracın önüne giderek tepki gösteren ve araç içinden alkol şişeleriyle fırlayan üç kişi, taksiciyi darp etmeye başladı.

KAFASINA ŞİŞEYLE VURDULAR

Taksicinin kafasına şişeyle vuran şahıslar, taksiye yumruk atmaya ve sert bir cisimle vurmaya başladı. Dakikalarca süren darp, vatandaşın telefon kamerasına yansırken çevredekilerin araya girmeye çalışması da dikkatlerden kaçmadı.

Şehir zorbaları taksicinin kafasında şişe kırdı İZLE

SALDIRGANLARI DURDURMAYA ÇALIŞAN ESNAF KONUŞTU

Sokak üzerindeki bir dükkanda çalışan ve olayı gördüğü an müdahale ederek saldırganları durdurmaya çalışan esnaf, “Taksicinin arabasına vurdular, taksici önlerine geçti. ‘Arabama çarptınız’ diye çarpan araçtakiler, taksiciyi dövmeye başladılar. Biz de araya girdik, üç kişi bir adamı dövüyorlar. Adamı bayağı bir hırpaladılar, kafasında şişe kırdılar. Sonra araca binip, bağıra bağıra gittiler. Taksicinin kafası yarıldı, üstü başı parçalandı. Bayağı bir dayak yedi.” dedi.

Plakası belli olan şehir magandalarını, polis her yerde arıyor.